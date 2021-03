Pagelle Inter | LuLa calante | stavolta Skriniar è il bomber decisivo

Advertising

Calciodiretta24 : Pagelle Inter – Atalanta 1-0, highlights e voti fantacalcio - BeppeSama : Pagelle giuste mezzo voto in più al Capitano e Brozo Inter-Atalanta 1-0, pagelle: Bastoni grande, animo Eriksen; D… - BeppeSama : Condivido Le PAGELLE di Inter-Atalanta: Skriniar e Bastoni fanno gli attaccanti. Handanovic superman, Vidal flop - LuciaLaVita1 : RT @interliveit: ??#InterAtalanta 1-0 | #Skriniar regala una vittoria pesante. #Lautaro alla Eto’o, #Conte torna a +6 #SerieA https://t.co… - infoitsport : Inter-Atalanta: il tabellino e le pagelle della gara -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Inter

Ledi- Atalanta: HANDANOVIC 6,5 Con Zapata sfodera riflessi da gatto, salvando in bagher un'incornata da due passi. Poi ringrazia Brozovic, che salva sulla linea su Djimsiti. SKRINIAR 6,5 ...Bastoni 6,5: Dalla sua parte l'è solida. Su azione di calcio d'angolo anticipa Gosens d'astuzia e serve a Skriniar l'assist per l'1 - 0. Hakimi 6: Conte gli chiede di puntare con continuità ...Le pagelle e highlights di Inter - Atalanta 1-0, gara valida per la ventiseiesima giornata di Serie A 2020/2021: Skriniar è il migliore del match ...Inter-Atalanta, battibecco tra Conte e l'arbitro Mariani. Le proteste per un fallo non fischiato, il confronto con l'arbitro Maurizio Mariani, l'ammonizione per Antonio Conte.