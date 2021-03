OnePlus, accordo con Hasselblad per una nuova generazione di fotocamere (Di lunedì 8 marzo 2021) Su serie 9, che sarà presentata il 23 marzo, prime soluzioni software in collaborazione per calibrare il colore. OnePlus e lo storico marchio di macchine fotografiche svedese Hasselblad lavoreranno assieme per sviluppare insieme la prossima generazione di fotocamere per smartphone dei futuri flagship del marchio cinese. Grazie a questo accordo, la prossima serie di telefoni OnePlus, che saranno presentati al pubblico il prossimo 23 marzo, vedrà la dotazione della soluzione software ‘Hasselblad Camera for Mobile’. L’azienda guidata da Pete Lau ha annunciato per l’occasione un piano di investimento triennale di oltre 150 milioni di dollari, che durerà quanto l’accordo con Hasselblad, volto a consolidare ulteriormente le capacità di ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 8 marzo 2021) Su serie 9, che sarà presentata il 23 marzo, prime soluzioni software in collaborazione per calibrare il colore.e lo storico marchio di macchine fotografiche svedeselavoreranno assieme per sviluppare insieme la prossimadiper smartphone dei futuri flagship del marchio cinese. Grazie a questo, la prossima serie di telefoni, che saranno presentati al pubblico il prossimo 23 marzo, vedrà la dotazione della soluzione software ‘Camera for Mobile’. L’azienda guidata da Pete Lau ha annunciato per l’occasione un piano di investimento triennale di oltre 150 milioni di dollari, che durerà quanto l’con, volto a consolidare ulteriormente le capacità di ...

StraNotizie : OnePlus, accordo con Hasselblad per una nuova generazione di fotocamere - CellulareMag : #OnePlus firma un accordo con #Hasselblad per migliorare il reparto fotografico dei suoi smartphone. A iniziare da… - nitroxx92 : RT @AndreaNepori: C’è la conferma: @oneplus e @Hasselblad hanno stretto un accordo per sviluppare le fotocamere degli smartphone dell’azien… - AndreaNepori : C’è la conferma: @oneplus e @Hasselblad hanno stretto un accordo per sviluppare le fotocamere degli smartphone dell… - androidworldit : OnePlus sigla un accordo triennale con Hasselblad puntando ovviamente forte sul comparto fotografico.… -