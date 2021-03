L’INGANNO DEGLI ANTICORPI (Di lunedì 8 marzo 2021) Il mondo è stato fissato per mesi sui test PCR del nuovo coronavirus, sul tracciamento dei contatti e sulla vaccinazione. Nel frattempo, un’altra parte importante del complesso biomedico Covid ha ricevuto molta meno attenzione: l’uso di ANTICORPI per rilevare, diagnosticare e trattare l’infezione con il nuovo coronavirus. Centinaia di ANTICORPI sono stati approvati per questi scopi proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di lunedì 8 marzo 2021) Il mondo è stato fissato per mesi sui test PCR del nuovo coronavirus, sul tracciamento dei contatti e sulla vaccinazione. Nel frattempo, un’altra parte importante del complesso biomedico Covid ha ricevuto molta meno attenzione: l’uso diper rilevare, diagnosticare e trattare l’infezione con il nuovo coronavirus. Centinaia disono stati approvati per questi scopi proviene da Database Italia.

Advertising

LongoOlgaMaria_ : Tutte queste stronzate per nascondere l'unica vera terribile verità: che ci considerate degli schiavi, che ci rubat… - Tete89234854 : @Vanessa54195757 Mi raccomando, confido in te, posta video in modo che capisca l'inganno a lui e il danno ad Eli da… - GiovannidiBiton : @PMurroccu @doluccia16 Non chiamatelo ministro, non ha alcun titolo, il titolo se lo è preso con l'inganno degli elettori nel marzo 2018. - repubblica : Roma, stadio nuovo: sette anni buttati e il sapore dell'inganno: A Roma il rapporto tra pubblico e privato è un suk… -

Ultime Notizie dalla rete : L’INGANNO DEGLI “La mia vita è stata ipocrisia e inganno”. La figlia segreta di Gable Pangea.news