Lazio, Acerbi a favore delle donne: «Dico loro di denunciare ogni tipo di violenza» (Di lunedì 8 marzo 2021) Nel corso dell’evento A.MA.MI. ha preso la parola anche il difensore della Lazio Francesco Acerbi Francesco Acerbi, difensore della Lazio, intervenuto all’evento A.MA.MI. ha parlato in favore delle donne, in occasione proprio dell’8 marzo. LEGGI TUTTE LE DICHIARAZIONI DELL’EVENTO SU Lazio NEWS 24 «Innanzitutto, vedendo il video di prima sono rimasto scioccato del fatto che non si può né veder né sentire che un uomo violenti una donna. Ma questo vale anche per ogni persona e secondo me questo atto va condannato come un omicidio. Sport e musica danno una spinta emotiva e fanno bene alla salute, del corpo e della mente. Per le donne Dico che devono denunciare sempre ogni ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Nel corso dell’evento A.MA.MI. ha preso la parola anche il difensore dellaFrancescoFrancesco, difensore della, intervenuto all’evento A.MA.MI. ha parlato in, in occasione proprio dell’8 marzo. LEGGI TUTTE LE DICHIARAZIONI DELL’EVENTO SUNEWS 24 «Innanzitutto, vedendo il video di prima sono rimasto scioccato del fatto che non si può né veder né sentire che un uomo violenti una donna. Ma questo vale anche perpersona e secondo me questo atto va condannato come un omicidio. Sport e musica danno una spinta emotiva e fanno bene alla salute, del corpo e della mente. Per leche devonosempre...

Advertising

sportli26181512 : Lazio, no alla violenza sulle donne: “Servono condanne forti”: All’Olimpico presentato il progetto “… - LALAZIOMIA : CONFERENZA “ - Aemme1984 : @TalkingaboutL @Marcottocinque una difesa con Marusic, Acerbi, Musacchio e Lazzari a me non dispiace, il centrocamp… - LoveSexyOne : @ftani72 @AvantiLazioMCM E infatti avevi più o meno la stessa formazione.C’era De Vrj e oggi Acerbi,ma il resto è p… - sergeeej21 : la lazio con Radu, la Lazio con Acerbi e Ramos Patric e Hoedt -