(Di lunedì 8 marzo 2021) Lo spazio si chiama Salaborsa ed è la grandissima biblioteca civica di Bologna, in pieno centro. Una realtà che sembra un po' lontana da noi ma che vale la pena di raccontare, perché in questi giorni ...

NicolaPorro : Un genio anticonformista? Figuriamoci: @DelpapaMax demolisce #AchilleLauro, il mito di #Sanremo che scimmiotta 50 a… - IsidoroFerrante : @lacampiglio @Iosonolagomma La rivoluzione a Sanremo. Prova a ripensare a queste parole, a dare loro un significato… - KikiPresident : @quemadator221 @LucaDondoni @thisismaneskin @LaStampa Beh ma stiamo veramente sottilizzando sul nulla, si parla di… - MatCorciolani : Alcune riflessioni sulla vittoria dei Måneskin al Festival di Sanremo: è vera rivoluzione? - LaGazzettaWeb : La rivoluzione di Sanremo 2021

E hanno, chissà, avviato una piccola, giovane, audace. 'Siamo fuori di testa ma diversi ... costretti a restare a casa a vedereil sabato sera, hanno probabilmente raccolto. In un'...Il rocker si è poi congratulato con i Måneskin per il trionfo a. '. Vincono i MÅNESKIN. Il Popolo del ROCK ha Votato... KOM...plimenti ', ha commentato sempre ...I Maneskin vincono Sanremo e uno dei loro fan li celebra su InstagramVasco Rossi ha guardato Sanremo e non ha avuto timore ad esprimere fin da subito la sua preferenza... i Maneskin! Ognuno ha i fan c ...Finito l'Antifestival, la negazione del Festival. È stato un fiasco, quindi un successo: i vari Amadeus, Fiorello e capoccioni Rai ...