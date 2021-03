Juventus-Porto, Bonucci: “Tutto sulle mie condizioni, non dobbiamo commettere un errore” (Di lunedì 8 marzo 2021) Un giorno e sarà Juventus-Porto.Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, Leonardo Bonucci si è espresso sulla gara in programma martedì sera all'Allianz Stadium. Gli uomini di Andrea Pirlo, dopo la sconfitta maturata lo scorso 17 febbraio, è chiamata a ribaltare il 2-1 della partita d'andata. Di seguito, le sue dichiarazioni."Scenderemo in campo con lo spirito che contraddistingue la Juventus, ossia voler portare a casa la vittoria, rispettando il Porto, ma con la consapevolezza che con sacrificio e voglia di lottare si può arrivare a grandi risultati. Bisognerà essere attenti, non farci prendere dalla voglia di voler far gol a tutti i costi. Scenderemo in campo per vincere e fare più di un gol. Che messaggi manda al ... Leggi su mediagol (Di lunedì 8 marzo 2021) Un giorno e sarà.Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, Leonardosi è espresso sulla gara in programma martedì sera all'Allianz Stadium. Gli uomini di Andrea Pirlo, dopo la sconfitta maturata lo scorso 17 febbraio, è chiamata a ribaltare il 2-1 della partita d'andata. Di seguito, le sue dichiarazioni."Scenderemo in campo con lo spirito che contraddistingue la, ossia voler portare a casa la vittoria, rispettando il, ma con la consapevolezza che con sacrificio e voglia di lottare si può arrivare a grandi risultati. Bisognerà essere attenti, non farci prendere dalla voglia di voler far gol a tutti i costi. Scenderemo in campo per vincere e fare più di un gol. Che messaggi manda al ...

