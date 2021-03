Isis, arrestato algerino a Bari: coinvolto in strage Bataclan (Di lunedì 8 marzo 2021) (Adnkronos) - La Polizia di Stato di Bari ha fermato e arrestato un cittadino algerino, di 36 anni, per il reato di partecipazione ad organizzazione terroristica. Lo straniero, secondo quanto accertato dagli investigatori del Servizio per il Contrasto dell'Estremismo e del Terrorismo Esterno della Polizia di Stato e dalla Digos di Bari, è appartenente all'organizzazione terroristica Isis. Le indagini hanno consentito di accertare, la vicinanza dell'indagato ad ambienti radicali di matrice jihadista, nonché la sua diretta attività di supporto agli autori degli attentati terroristici del teatro Bataclan, Stade de France e degli attacchi armati concentrati nella I, X e XI arrondissement, avvenuti a Parigi il 13 novembre 2015, a cui ha garantito la disponibilità di documenti ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) (Adnkronos) - La Polizia di Stato diha fermato eun cittadino, di 36 anni, per il reato di partecipazione ad organizzazione terroristica. Lo straniero, secondo quanto accertato dagli investigatori del Servizio per il Contrasto dell'Estremismo e del Terrorismo Esterno della Polizia di Stato e dalla Digos di, è appartenente all'organizzazione terroristica. Le indagini hanno consentito di accertare, la vicinanza dell'indagato ad ambienti radicali di matrice jihadista, nonché la sua diretta attività di supporto agli autori degli attentati terroristici del teatro, Stade de France e degli attacchi armati concentrati nella I, X e XI arrondissement, avvenuti a Parigi il 13 novembre 2015, a cui ha garantito la disponibilità di documenti ...

