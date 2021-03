Inter-Atalanta, programma e telecronisti Sky Sport Serie A 2020/2021 (Di lunedì 8 marzo 2021) Il programma e i telecronisti su Sky Sport di Inter-Atalanta, match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A 2020/2021. A San Siro scontro importante che mette di fronte le due squadre più in forma del campionato che possono definitivamente dimostrare alle rivali di essere padrone dei rispettivi obiettivi: i nerazzurri di casa per lo scudetto, gli ospiti per il quarto posto. Calcio d’inizio alle ore 20.45 di lunedì 8 marzo. Inter-Atalanta sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A con la telecronaca di Fabio Caressa e Beppe Bergomi. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 8 marzo 2021) Ile isu Skydi, match valido per la ventiseiesima giornata di. A San Siro scontro importante che mette di fronte le due squadre più in forma del campionato che possono definitivamente dimostrare alle rivali di essere padrone dei rispettivi obiettivi: i nerazzurri di casa per lo scudetto, gli ospiti per il quarto posto. Calcio d’inizio alle ore 20.45 di lunedì 8 marzo.sarà visibile in diretta tv su SkyA con la telecronaca di Fabio Caressa e Beppe Bergomi.Face.

Advertising

Inter : LIVE la conferenza di Antonio Conte alla vigilia del match di domani contro l'Atalanta - Inter : ?? | #INTERATALANTA 4 gol segnati e i Festeggiamenti per il 90° compleanno dell'Inter: ti ricordi questa partita?… - Atalanta_BC : A casa della capolista! ???? Against the league leaders on Monday night! ? ???? @SerieA - 26ª giornata ?? @Inter ?? Sta… - maxi_ran : @SimoneCristao Ovviamente Atalanta..dobbiamo guardare avanti non indietro e soprattutto le competitors in ottica pi… - dario24radio : Milan, questa volta si scotta il Verona. L’Inter al crash test con l’Atalanta - Il Sole 24 ORE @sole24ore -