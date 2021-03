Il matrimonio di Harry e Meghan? Una sceneggiata: “Eravamo già sposati in segreto” (Di lunedì 8 marzo 2021) Il Royal wedding di Harry e Meghan? Vero quanto le fiction di Live Non è la d’Urso. Il matrimonio a cui tutto il mondo ha assistito nel maggio del 2018 era una sorta di sceneggiata. I due sposi nell’intervista choc rilasciata ad Oprah non solo hanno lanciato pesantissime accuse alla famiglia reale, ma hanno fatto una confessione sulla loro unione. Sembra infatti che tre giorni prima del matrimonio andato in onda in mondovisione, Harry e Meghan si siano sposati in segreto. “La verità è che ci siamo sposati tre giorni prima del matrimonio che avete visto. Nessuno lo sa. Era un segreto. Abbiamo chiamato l’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby e gli abbiamo chiesto di sposarci in privato ... Leggi su biccy (Di lunedì 8 marzo 2021) Il Royal wedding di? Vero quanto le fiction di Live Non è la d’Urso. Ila cui tutto il mondo ha assistito nel maggio del 2018 era una sorta di. I due sposi nell’intervista choc rilasciata ad Oprah non solo hanno lanciato pesantissime accuse alla famiglia reale, ma hanno fatto una confessione sulla loro unione. Sembra infatti che tre giorni prima delandato in onda in mondovisione,si sianoin. “La verità è che ci siamotre giorni prima delche avete visto. Nessuno lo sa. Era un. Abbiamo chiamato l’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby e gli abbiamo chiesto di sposarci in privato ...

