F1 | Charles Leclerc | “Nel 2020 sono migliorato tanto | ho passato molto tempo con il team per essere pronto”

Leggi su oasport

(Di lunedì 8 marzo 2021) Il 10 marzo la Ferrari svelerà la nuova vettura che prenderà parte al Mondiale 2021 di F1. La SF21, questo il nome scelto dalla scuderia di Maranello, ci si augura possa ottenere dei riscontri migliori rispetto all’anno, ricordando lo sconfortante sesto posto nella classifica dei costruttori. I tecnici del Cavallino Rampante non hanno potuto riprogettare completamente la macchina, come sarebbe stato necessario, per via dei regolamenti che hanno posto delle limitazioni in questo senso. Tuttavia, stando alle indiscrezioni che circolano nelle ultime settimane,stati compiuti dei miglioramenti significativi nelle aree del motore e dell’aerodinamica, elementi su cui c’era e c’è libertà di intervento. Da questo punto di vista, il monegasco, alla terza stagione in Ferrari (la quarta in F1), spera ...