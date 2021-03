Emma e Amoroso, 'Pezzo di cuore' è disco d'oro (Di lunedì 8 marzo 2021) MILANO - 'Pezzo di cuore', il brano di Emma e Alessandra Amoroso, è stato certificato oro. Disponibile in digitale, 'Pezzo di cuore' ha debuttato al secondo posto della classifica FIMI/GfK dei singoli ... Leggi su gazzettadiparma (Di lunedì 8 marzo 2021) MILANO - 'di', il brano die Alessandra, è stato certificato oro. Disponibile in digitale, 'di' ha debuttato al secondo posto della classifica FIMI/GfK dei singoli ...

Advertising

VanityFairIt : Le foto esclusive dal camper di Sanremo. Cosa non si fa per non sgualcire l'abito... - tvsorrisi : Quanto vi sono piaciute Alessandra Amoroso e Emma da stupende a infinito? #Sanremo2021 - umitalia : SPLENDIDE ?? @MarroneEmma e @AmorosoOF a #sanremo2021 con 'Pezzo Di Cuore' ?? - alfiobenvenuto : RT @SpettacoliNEWS: Continua il grande successo di “Pezzo di Cuore”, il brano di Emma e Alessandra Amoroso che oggi, lunedì 8 marzo, è stat… - princigallomich : Emma e Amoroso, “Pezzo di cuore” è disco d’oro -