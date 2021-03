Disse “negru” durante Psg-Basaksehir: il quarto uomo Coltescu sospeso fino a fine stagione. Ma per l’Uefa non fu razzismo (Di lunedì 8 marzo 2021) La Uefa ha deciso di fermare fino a fine stagione l’arbitro Sebastian Coltescu, quarto uomo della sfida Champions fra Paris Saint-Germain e Basaksehir che usò l’espressione “negru” per indicare al direttore di gara l’assistente del club turco Pierre Webo. l’Uefa in una nota ha tuttavia sottolineato che Coltescu non è stato fermato per razzismo. Il match europeo dell’8 dicembre era stato interrotto dai giocatori stessi dopo un quarto d’ora, per via delle polemiche che le parole utilizzate dal fischietto romeno aveva scatenato a bordo campo. Anche i giocatori del Psg, una volta capita la situazione, si erano schierati al fianco di Webo. La Uefa ha ammonito anche Octavian Sovre, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) La Uefa ha deciso di fermarel’arbitro Sebastiandella sfida Champions fra Paris Saint-Germain eche usò l’espressione “” per indicare al direttore di gara l’assistente del club turco Pierre Webo.in una nota ha tuttavia sottolineato chenon è stato fermato per. Il match europeo dell’8 dicembre era stato interrotto dai giocatori stessi dopo und’ora, per via delle polemiche che le parole utilizzate dal fischietto romeno aveva scatenato a bordo campo. Anche i giocatori del Psg, una volta capita la situazione, si erano schierati al fianco di Webo. La Uefa ha ammonito anche Octavian Sovre, ...

