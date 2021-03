Disastro Marsiglia | eliminato in Coppa di Francia da un club di dilettanti

(Di lunedì 8 marzo 2021) Il, tra polemiche e risultati negativi, è caduto anche nella trappola del Canet-en-Roussilon, ai sedicesimi di finale delladi2020/2021. Il gloriosotransalpino non ha evidentemente beneficiato della cura iniziata da Jorge Sampaoli, esperto e universalmente apprezzato allenatore sudamericano, e dovrà constatare l’incredibile eliminazione per mano di undi quarta serie francese. Ilha rovinosamente perso per 2-1, andando in rete con il solo Arek Milik, conoscenza del calcio italiano. Eliminazione, umiliazione pubblica e rabbia incontenibile dei tifosi sui social network, scatenatisi contro la gestione societaria e il rendimento dei singoli giocatori, a loro detta non all’altezza di vestire la maglia dell’OM. Delusione, di certo, per Sampaoli: ...

sportface2016 : Disastro #Marsiglia, #Milik e compagni eliminati da un club di dilettanti - HCE__ : Altro disastro stagionale del Marsiglia eliminato ai sedicesimi di coppa dai 'catalani' del Canet Roussillon (serie…

