Covid: il virus non si ferma, il Governo pensa a misure ancora più restrittive (Di lunedì 8 marzo 2021) Se questa settimana tornano a salire i contagi il Dpcm 2 marzo diventa già vecchio: c'è in ballo una stretta per fermare la diffusione delle varianti e la terza ondata dell'epidemia di coronavirus e ... Leggi su udinetoday (Di lunedì 8 marzo 2021) Se questa settimana tornano a salire i contagi il Dpcm 2 marzo diventa già vecchio: c'è in ballo una stretta perre la diffusione delle varianti e la terza ondata dell'epidemia di coronae ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid virus Grecia, neonato di 37 giorni muore per Covid - 19 ad Atene La pandemia. In Grecia è morto un neonato dopo solo 37 giorni di vita perché colpito dal Covid - 19. Il bimbo era stato ricoverato presso l'Ospedale pediatrico Aglaia Kyriakou di Atene dove era attaccato ad un respiratore. Si tratta della vittima più giovane del Coronavirus in Grecia, ...

Covid: Italia supera i 100mila morti L'Italia supera la soglia delle 100mila vittime per Covid. A poco più di un anno dalla morte di Antonio Trevisan, il 78enne di Vo' Euganeo prima vittima del virus nel nostro paese, il totale delle persone uccise dal virus ha raggiunto le 100.103. Nelle ...

Covid, Deborah Birx: “Trenta giorni decisivi, il virus rischia di diventare endemico” Sky Tg24 Svolta negli Stati Uniti: i vaccinati possono riunirsi al chiuso e senza mascherina Mentre la campagna vaccinale negli Stati Uniti cresce in velocità, sul sito dei Centers for Disease Control and Prevention sono state pubblicate le linee guida per chi è stato «pienamente vaccinato» d ...

Covid Italia, superati 100.000 morti da inizio pandemia: è il primo Paese Ue L'Italia supera quota 100.000 morti a causa del Covid: è il primo paese Ue a registrare la soglia psicologica. A poco più di un anno dalla morte di Antonio Trevisan, il ...

