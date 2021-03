Concorso Forze Armate 2021: come partecipare (Di lunedì 8 marzo 2021) Via al Concorso Forze Armate 2021. Pubblicato il bando che mette a disposizione 438 posti ripartiti tra esercito, marina e aeronautica militare. Ecco come partecipare Al via il Concorso Forze Armate 2021. Possono partecipare i candidati che abbiano compiuto 17 anni e che non abbiano più di 26 anni alla scadenza del bando. I posti a disposizione sono 438 così ripartiti: 127 per l’Esercito Italiano, 159 per la Marina Militare e 152 per l’Aeronautica Militare. I requisiti di accesso Per poter partecipare è necessario possedere il diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale (diploma di maturità). Il limite di età minimo è di 17 anni, quello massimo è ... Leggi su zon (Di lunedì 8 marzo 2021) Via al. Pubblicato il bando che mette a disposizione 438 posti ripartiti tra esercito, marina e aeronautica militare. EccoAl via il. Possonoi candidati che abbiano compiuto 17 anni e che non abbiano più di 26 anni alla scadenza del bando. I posti a disposizione sono 438 così ripartiti: 127 per l’Esercito Italiano, 159 per la Marina Militare e 152 per l’Aeronautica Militare. I requisiti di accesso Per poterè necessario possedere il diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale (diploma di maturità). Il limite di età minimo è di 17 anni, quello massimo è ...

Advertising

LeggiOggi_it : #Concorso Allievi Marescialli, 438 posti nelle Forze Armate. Come fare domanda ???? - concorsando_it : Bandito il nuovo #Concorso #AllieviMarescialli #ForzeArmate ? Posti: 438 ? Titolo di studio: diploma ? Data di sca… - ilSicilia : #Cronaca #concorso Forze Armate: al via il concorso pubblico per 438 Allievi Marescialli | QUI IL BANDO… - Rojname_com : Concorso Allievi Marescialli, 438 posti nelle Forze Armate. Come fare domanda | LeggiOggi - FF_AAediPolizia : RT @NOTONLYMARSHALL: Concorso pubblico per il reclutamento di 438 Marescialli delle Forze Armate - -