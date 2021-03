CEPU, Francesco Polidori arrestato: è il fondatore, gravi accuse per lui (Di lunedì 8 marzo 2021) L’imprenditore Francesco Polidori, fondatore di CEPU, si trova in stato di fermo su disposizione della Guardia di Finanza. Di cosa è accusato. CEPU, Francesco Polidori arrestato. Lui è il fondatore della azienda specializzata nel fornire preparazione agli studenti universitari. Le manette scattano a causa delle accuse di bancarotta fraudolenta e di altri reati finanziari. Attualmente L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 8 marzo 2021) L’imprenditoredi, si trova in stato di fermo su disposizione della Guardia di Finanza. Di cosa è accusato.. Lui è ildella azienda specializzata nel fornire preparazione agli studenti universitari. Le manette scattano a causa delledi bancarotta fraudolenta e di altri reati finanziari. Attualmente L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

