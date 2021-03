Bancarotta fraudolenta, arrestato il fondatore del Cepu (Di lunedì 8 marzo 2021) Il fondatore del Cepu Francesco Polidori arrestato per Bancarotta fraudolenta. Il manager si trova agli arresti domiciliari. Francesco Polidori, fondatore del Cepu, è stato arrestato per Bancarotta fraudolenta e si trova agli arresti domiciliari. Gli uomini della Guardia di Finanza hanno proceduto anche con un sequestro preventivo del valore di 28 milioni di euro. Inoltre gli uomini della Guardia di Finanza hanno eseguito nei confronti di un collaboratore di Francesco Polidori una misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attività di impresa. Il collaboratore in questione, secondo gli investigatori, si occupava tra l’altro della gestione finanziaria di alcune aziende. L’indagine ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 8 marzo 2021) IldelFrancesco Polidoriper. Il manager si trova agli arresti domiciliari. Francesco Polidori,del, è statopere si trova agli arresti domiciliari. Gli uomini della Guardia di Finanza hanno proceduto anche con un sequestro preventivo del valore di 28 milioni di euro. Inoltre gli uomini della Guardia di Finanza hanno eseguito nei confronti di un collaboratore di Francesco Polidori una misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attività di impresa. Il collaboratore in questione, secondo gli investigatori, si occupava tra l’altro della gestione finanziaria di alcune aziende. L’indagine ...

Advertising

DaniSalvestroni : #CEPU: il #fondatore Francesco #Polidori ai #domiciliari per #bancarotta #fraudolenta. I finanzieri hanno proceduto… - fcolarieti : Arrestato il fondatore di Cepu. Polidori è accusato di bancarotta fraudolenta. La Finanza gli sequestra beni e fond… - TgLa7 : #Bancarotta fraudolenta, #imprenditore arrestato è il fondatore di #Cepu - fisco24_info : Arrestato per bancarotta Francesco Polidori, fondatore Cepu: L’imprenditore ai domiciliari nell’ambito dell’inchies… - RobertoSignore7 : RT @ilriformista: Nell'inchiesta della Procura di Roma è finito in manette Francesco Polidori, fondatore di #Cepu -