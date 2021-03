Autocertificazione, quando serve in zona rossa, arancione e gialla e dove scaricarla (Di lunedì 8 marzo 2021) Autocertificazione quando serve presentarla? Secondo le nuove direttive, per spostarsi all’interno di zone arancione scuro e zone rosse sarà necessaria l’Autocertificazione, per giustificare tutti quei movimenti non consentiti dalle ordinanze. Autocertificazione quando serve Le misure del nuovo Dpcm firmato da Mario Draghi hanno validità a partire da sabato 6 marzo 2021. Tra le norme anti-Covid troviamo anche la conferma del coprifuoco. In tutto il territorio nazionale, a prescindere dalla zona, sarà sempre necessaria l’Autocertificazione per tutti gli spostamenti oltre il coprifuoco, ossia dopo le 22. Inoltre, dalle 22 alle 5, sono consentiti gli spostamenti solo per comprovate esigenze di lavoro, di salute o ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 8 marzo 2021)presentarla? Secondo le nuove direttive, per spostarsi all’interno di zonescuro e zone rosse sarà necessaria l’, per giustificare tutti quei movimenti non consentiti dalle ordinanze.Le misure del nuovo Dpcm firmato da Mario Draghi hanno validità a partire da sabato 6 marzo 2021. Tra le norme anti-Covid troviamo anche la conferma del coprifuoco. In tutto il territorio nazionale, a prescindere dalla, sarà sempre necessaria l’per tutti gli spostamenti oltre il coprifuoco, ossia dopo le 22. Inoltre, dalle 22 alle 5, sono consentiti gli spostamenti solo per comprovate esigenze di lavoro, di salute o ...

