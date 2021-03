Agnelli: «Il Covid-19 ha posto domande sulla sostenibilità del calcio» (Di lunedì 8 marzo 2021) Andrea Agnelli, presidente della Juve, ha parlato in apertura della 25ª Assemblea Generale dell’ECA. Le sue parole In apertura della 25ª Assemblea Generale dell’ECA, è intervenuto il presidente Andrea Agnelli. Queste le sue dichiarazioni. «Prima di tutto voglio fare gli auguri a tutte le donne, in special modo a quelle che lavorano nella nostra industria. Dobbiamo incontrarci di nuovo in modalità virtuale a causa della pandemia e a proposito di questo voglio ringraziare tutto il personale medico per il lavoro che sta svolgendo. PER TUTTE LE NOTIZIE sulla JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24 La collaborazione e l’unità ci hanno consentito di completare la stagione 2019/2020, di continuare la stagione 2020/21 e di gestire la pandemia. Per quanto non siamo ancora al centro della crisi, siamo ancora colpiti dagli effetti della pandemia. Anzitutto, ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Andrea, presidente della Juve, ha parlato in apertura della 25ª Assemblea Generale dell’ECA. Le sue parole In apertura della 25ª Assemblea Generale dell’ECA, è intervenuto il presidente Andrea. Queste le sue dichiarazioni. «Prima di tutto voglio fare gli auguri a tutte le donne, in special modo a quelle che lavorano nella nostra industria. Dobbiamo incontrarci di nuovo in modalità virtuale a causa della pandemia e a proposito di questo voglio ringraziare tutto il personale medico per il lavoro che sta svolgendo. PER TUTTE LE NOTIZIEJUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24 La collaborazione e l’unità ci hanno consentito di completare la stagione 2019/2020, di continuare la stagione 2020/21 e di gestire la pandemia. Per quanto non siamo ancora al centro della crisi, siamo ancora colpiti dagli effetti della pandemia. Anzitutto, ...

Advertising

Mariano_Amelio : @CalcioFinanza #Agnelli sconta il Covid (come tutti) ma anche i suoi errori l'Aum Cap è stato necessario per coprir… - gilnar76 : Agnelli: «Il Covid ha posto ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - junews24com : Agnelli: «Il Covid ha posto domande sulla sostenibilità dell'attuale modello di calcio» - - NRegimenti : @Mela09061860 E vedo che il Covid, più circola più varia, è più varia più si rafforza. All'Infinito. Per ora. Quest… - pazzoperrep : La prima di oggi. Piena zeppa di messia: Abramo, il Papa, Agnelli, il Nazareno, Mc Kinsey. Torna prepotentemente il… -