8 marzo: Mattarella, ‘dimissioni in bianco per gravidanza fenomeno odioso’ (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar. (Adnkronos) – “Ho ricordato la persistenza dei gravissimi casi di femminicidio, di violenze e di abusi intollerabili. Allo stesso modo, va acceso un faro sulle forme –meno brutali, ma non per questo meno insidiose- della cosiddetta violenza economica, che esclude le donne dal controllo e dalla gestione del patrimonio comune o che obbliga la donna ad abbandonare il lavoro in coincidenza di gravidanze o problemi familiari. Pensiamo all’odioso ma purtroppo diffuso fenomeno della firma delle dimissioni in bianco. Questioni gravi e dolorose, che incidono profondamente sulla vita delle donne. Questioni che richiedono, per la loro risoluzione, il coinvolgimento attivo di tutti: uomini e donne, uniti, contro ogni forma di sopraffazione e di violenza, anche se larvata”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar. (Adnkronos) – “Ho ricordato la persistenza dei gravissimi casi di femminicidio, di violenze e di abusi intollerabili. Allo stesso modo, va acceso un faro sulle forme –meno brutali, ma non per questo meno insidiose- della cosiddetta violenza economica, che esclude le donne dal controllo e dalla gestione del patrimonio comune o che obbliga la donna ad abbandonare il lavoro in coincidenza di gravidanze o problemi familiari. Pensiamo all’odioso ma purtroppo diffusodella firma delle dimissioni in. Questioni gravi e dolorose, che incidono profondamente sulla vita delle donne. Questioni che richiedono, per la loro risoluzione, il coinvolgimento attivo di tutti: uomini e donne, uniti, contro ogni forma di sopraffazione e di violenza, anche se larvata”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Cerimonia al Quirinale con il Presidente Mattarella e il premier Draghi per la Giornata internazionale della donna.… - repubblica : 8 marzo, per la festa delle donne Mattarella e Draghi al Quirinale. E il Mef si illumina di viola: Tante le iniziat… - TV7Benevento : 8 marzo: Mattarella, 'respingere parole odio e disprezzo verso donne'... - TV7Benevento : 8 marzo: Mattarella, 'donne motori cambiamento, rispettarle per società migliore'... - Agenzia_Ansa : 'Questo 8 marzo, purtroppo, si svolge ancora sotto il segno della pandemia, che ha appesantito la nostra esistenza,… -