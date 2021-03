“Zitti e buoni”, i Maneskin vincono il 71° Sanremo: la classifica (Di domenica 7 marzo 2021) Sono i Maneskin con “Zitti e buoni” vincitori cdel 71° Festival di Sanremo, quello che resterà nella storia per il periodo eccezionale in cui si è svolto e per la conseguente assenza di pubblico. Increduli, i componenti del gruppo all’annuncio della vittoria si abbracciano, piangono, scuotono la testa. Damiano sembra quello più sorpreso e continua a dire “Non è possibile, non è possibile”. Victoria invece riesce solo a inanellare una parolaccia dietro l’altra e viene bonariamente schernita da Fiorello. Alle 2 della notte tra sabato e domenica la classifica finale: “Troppo presto”, ironizza Fiorello. La classifica 1° posto Maneskin 2° Fedez e Francesca Michielin 3° Ermal Meta 4° Colapesce Dimartino 5° Irama 6° Willie Peyote 7° Annalisa 8° Madame 9° Orietta Berti 10° ... Leggi su bergamonews (Di domenica 7 marzo 2021) Sono icon “” vincitori cdel 71° Festival di, quello che resterà nella storia per il periodo eccezionale in cui si è svolto e per la conseguente assenza di pubblico. Increduli, i componenti del gruppo all’annuncio della vittoria si abbracciano, piangono, scuotono la testa. Damiano sembra quello più sorpreso e continua a dire “Non è possibile, non è possibile”. Victoria invece riesce solo a inanellare una parolaccia dietro l’altra e viene bonariamente schernita da Fiorello. Alle 2 della notte tra sabato e domenica lafinale: “Troppo presto”, ironizza Fiorello. La1° posto2° Fedez e Francesca Michielin 3° Ermal Meta 4° Colapesce Dimartino 5° Irama 6° Willie Peyote 7° Annalisa 8° Madame 9° Orietta Berti 10° ...

Advertising

SanremoRai : La gente parla di cose che non sa, in molti seguono regole senza capirle. Urlare al mondo “zitti e buoni” e sentire… - RaiRadio2 : «Stasera eravamo super carichi! Abbiamo rotto il ghiaccio!» ?? @thisismaneskin nel backstage di #RaiRadio2 dopo l’e… - IlContiAndrea : Classifica singoli FIMI brani #Sanremo2021 (usciti dopo le esibizioni di martedì e mercoledì) 2 Chiamami per nome… - Morgenstern_DW : RT @sniveIIvs: Davvero felice per i Maneskin perché la loro canzone rappresenta la voglia di noi giovani di vedere i boomers zitti e buoni… - Morgenstern_DW : RT @fvnzioniamo: ZITTI E BUONI CE NE ANDIAMO A ROTTERDAM 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Zitti buoni Sanremo 2021, i Maneskin trionfano: 'Dedicato ai prof che ci dicevano...' Sanremo 2021, i Maneskin trionfano davanti a Fedez - Michielin e Ermal Meta I Maneskin vincono il Festival di Sanremo 2021 con il brano Zitti e buoni, davanti a Fedez - Michielin con Chiamami per nome, al terzo Ermal Meta con Un milione di cose da dirti. Sanremo 2021, Damiano dei Maneskin, 'non e' possibile' I Maneskin all'annuncio ...

Il verdetto. Zitti e buoni, il rock dei Maneskin più forte del Covid Il trionfo della rock band dei Maneskin salutato da Fiorello e Amadeus - Ansa . Ha vinto il rock, Zitti e buoni è il trionfo dei Maneskin. Una vittoria sofferta perch sapevamo che il televoto avrebbe rivoluzionato la classifica di questo Sanremo 2021. E avevamo anche avvertito dello straordinario ...

Sanremo, vincono i Maneskin con "Zitti e buoni". L'orchestra in piedi - Spettacolo Agenzia ANSA Sanremo 2021, i Maneskin trionfano davanti a Fedez - Michielin e Ermal Meta I Maneskin vincono il Festival di Sanremo 2021 con il brano, davanti a Fedez - Michielin con Chiamami per nome, al terzo Ermal Meta con Un milione di cose da dirti. Sanremo 2021, Damiano dei Maneskin, 'non e' possibile' I Maneskin all'annuncio ...Il trionfo della rock band dei Maneskin salutato da Fiorello e Amadeus - Ansa . Ha vinto il rock,è il trionfo dei Maneskin. Una vittoria sofferta perch sapevamo che il televoto avrebbe rivoluzionato la classifica di questo Sanremo 2021. E avevamo anche avvertito dello straordinario ...