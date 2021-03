Wta Lione 2021: primo titolo in carriera per Tauson, resa di Golubic in finale (Di domenica 7 marzo 2021) Clara Tauson ha sconfitto Viktoria Golubic per 6-4, 6-1, conquistando il Wta di Lione 2021: primo titolo in carriera e gioia inedita per la giovanissima tennista danese. Tauson ha conquistato il prestigioso trofeo francese ad appena 18 anni, seguendo le orme di una Caroline Wozniacki sempre tra i pensieri degli appassionati nordici. La danese ha superato la svizzera in appena 1 ora e 30 minuti di gioco totali, imponendo il proprio gioco strategicamente rigoroso, dimostrando una regolarità da fondo apprezzabile e incisiva. Fragilità al servizio e sin troppa tensione hanno giocato un brutto scherzo a Golubic, autrice di un ottimo percorso all’Open 6éme Sens Métropole de Lyon, superiore a Fiona Ferro in semifinale. ... Leggi su sportface (Di domenica 7 marzo 2021) Claraha sconfitto Viktoriaper 6-4, 6-1, conquistando il Wta diine gioia inedita per la giovanissima tennista danese.ha conquistato il prestigioso trofeo francese ad appena 18 anni, seguendo le orme di una Caroline Wozniacki sempre tra i pensieri degli appassionati nordici. La danese ha superato la svizzera in appena 1 ora e 30 minuti di gioco totali, imponendo il proprio gioco strategicamente rigoroso, dimostrando una regolarità da fondo apprezzabile e incisiva. Fragilità al servizio e sin troppa tensione hanno giocato un brutto scherzo a, autrice di un ottimo percorso all’Open 6éme Sens Métropole de Lyon, superiore a Fiona Ferro in semi. ...

Advertising

OA_Sport : WTA Lione 2021: Clara Tauson trionfa in terra francese. A 18 anni arriva il primo torneo sul circuito maggiore per… - Deiana_Luca9 : RT @SuperTennisTv: ?? Clara #Tauson vince a Lione: è il primo titolo #WTA! ???? La 18enne danese n°139 del mondo si impone in finale su #Gol… - DanyHarman : RT @SuperTennisTv: ?? Clara #Tauson vince a Lione: è il primo titolo #WTA! ???? La 18enne danese n°139 del mondo si impone in finale su #Gol… - criscriswald : RT @SuperTennisTv: ?? Clara #Tauson vince a Lione: è il primo titolo #WTA! ???? La 18enne danese n°139 del mondo si impone in finale su #Gol… - SuperTennisTv : ?? Clara #Tauson vince a Lione: è il primo titolo #WTA! ???? La 18enne danese n°139 del mondo si impone in finale su… -

Ultime Notizie dalla rete : Wta Lione La Golubic in finale a Lione Exploit per Viktorija Golubic (WTA 130) nella semifinale del torneo di Lione che la opponeva a Fiona Ferro (46). L'elvetica ha battuto la francese per 4 - 6 6 - 0 7 - 6 (7/4) dopo una lotta di 2h30' e domenica disputer l'atto ...

Tennis; Lione, Golubic in semifinale Viktorija Golubic (WTA 130) si qualificata per le semifinali del torneo di Lione battendo per 6 - 3 7 - 6 (7/0) Greet Minnen (113). Al penultimo atto affronter la testa di serie numero 2 del tabellone francese, ovvero ...

WTA Lione: Tauson in finale a 18 anni senza perdere set Ubi Tennis Golubic si arrende a Tauson in finale a Lione È sfumato sotto i colpi di Clara Tauson (WTA 139) il sogno di Viktorija Golubic (130) di conquistare il suo secondo titolo in carriera sul circuito femminile. Nella finale del torneo di Lione la zurig ...

WTA Lione 2021: Clara Tauson, vince il talento della diciottenne danese. Battuta Viktorija Golubic in finale Se sia nata una stella non è possibile ancora dirlo, ma le premesse sono molto buone. Clara Tauson, una carriera junior di ottimo successo alle spalle con annessi Australian Open di categoria, coglie ...

Exploit per Viktorija Golubic (130) nella semifinale del torneo diche la opponeva a Fiona Ferro (46). L'elvetica ha battuto la francese per 4 - 6 6 - 0 7 - 6 (7/4) dopo una lotta di 2h30' e domenica disputer l'atto ...Viktorija Golubic (130) si qualificata per le semifinali del torneo dibattendo per 6 - 3 7 - 6 (7/0) Greet Minnen (113). Al penultimo atto affronter la testa di serie numero 2 del tabellone francese, ovvero ...È sfumato sotto i colpi di Clara Tauson (WTA 139) il sogno di Viktorija Golubic (130) di conquistare il suo secondo titolo in carriera sul circuito femminile. Nella finale del torneo di Lione la zurig ...Se sia nata una stella non è possibile ancora dirlo, ma le premesse sono molto buone. Clara Tauson, una carriera junior di ottimo successo alle spalle con annessi Australian Open di categoria, coglie ...