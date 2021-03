Variante inglese covid, Speranza: “Mi aspetto regioni verso zona rossa” (Di domenica 7 marzo 2021) La Variante inglese del covid condizionerà la curva del contagio nelle prossime settimane e pare destinata a spingere altre regioni -dopo la Campania- verso la zona rossa, con misure restrittive per arginare la diffusione del coronavirus. E’ il quadro che Roberto Speranza, ministro della Salute, delinea a Mezz’ora in più. “Sulla base dei dati -dice- mi aspetto che nelle prossime settimane l’impatto di questa Variante possa far crescere la curva, mi aspetto regioni che possono andare verso la zona rossa. Mi aspetto che le ordinanze possano essere ancora di natura restrittiva”. “Questo mese è complicato, bisogna dire ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 7 marzo 2021) Ladelcondizionerà la curva del contagio nelle prossime settimane e pare destinata a spingere altre-dopo la Campania-la, con misure restrittive per arginare la diffusione del coronavirus. E’ il quadro che Roberto, ministro della Salute, delinea a Mezz’ora in più. “Sulla base dei dati -dice- miche nelle prossime settimane l’impatto di questapossa far crescere la curva, miche possono andarela. Miche le ordinanze possano essere ancora di natura restrittiva”. “Questo mese è complicato, bisogna dire ...

