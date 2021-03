Roma-Genoa | Ballardini | “Mancata un po’ di freschezza”

(Di domenica 7 marzo 2021) “Ci sono state tre partite in sette giorni giocando contro Inter, il derby e contro laoggi. In uscita potevamo essere più chiari e dar più fastidio senza palla: èun po’ di, la gamba che noi di solito abbiamo”. Così Davidedopo la sconfitta di misura delsul campo della. All’Olimpico decide un gol di Mancini sugli sviluppi di un corner in una “partita complicata sia per noi che per la. Non siamo stati così bravi nello smarcamento nell’ultimo passaggio ma è stata una partita equilibrata – analizza il tecnico rossoblù a Dazn – Nel nostro ambiente la tranquillità è un privilegio che devi guadagnarti ogni giorno. Nella qualità del gioco siamo migliorati molto, per il prossimo step ci manca la chiarezza nell’ultimo ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma Genoa

Commenta per primo Paulo Fonseca , allenatore della, analizza a Dazn il successo sul: 'Abbiamo affrontato una buona squadra, mi aspettavo che pressassero alto ed è stato difficile nel primo tempo. Abbiamo fatto girare palla lentamente e ...stato difficile trovare gli spazi giusti, siamo stati lenti nel far circolare palla, ma abbiamo vinto bene". Paulo Fonseca è soddisfatto a metà dopo il successo per 1 - 0 dellasulche riporta momentaneamente la sua squadra al quarto posto. "Nel primo tempo non abbiamo pressato come volevo, la squadra è stata poco aggressiva", aggiunge il tecnico portoghese a Dazn ...La sconfitta di oggi contro la Roma non intacca in nessun modo l'ottimo lavoro svolto fin qui dal tecnico del grifone. Il Genoa di Davide Ballardini esce sconfitto per 1-0 dall’Olimpico di Roma in una ...Non a caso, nel pre-partita di Roma Genoa, all'Olimpico gli altoparlanti hanno suonato la canzone dei Maneskin con il messaggio: "Complimenti ai Maneskin e in particolare a Damiano, grande tifoso ...