Preghiera della sera 7 Marzo 2021: "Assistici in questa notte con la Tua luce"

"Assistici in questa notte con la Tua luce". Con la Preghiera della sera di oggi Domenica chiediamo alla Santissima Trinità di concederci grazia e sostegno. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo ricevuto e fatto in questa nostra giornata che giunge al termine. Eleviamo questa semplice

