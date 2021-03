Nuovo PEI, ci sarà una riduzione delle ore e dei docenti di sostegno? Miceli: “Si, circa 5 mila insegnanti in meno all’anno” [VIDEO] (Di domenica 7 marzo 2021) "Non si tratta di un sospetto. La reazione illustrativa della legge di bilancio ha quantificato una riduzione dei docenti di sostegno di 5 mila unità in meno all'anno". Lo ha detto Walter Miceli, avvocato specializzato in diritto scolastico nel corso di un recente dibattito su Orizzonte Scuola TV dal titolo: "Nuovo PEI, le novità: dalle ore di sostegno all’esonero per gli alunni con disabilità". L'articolo Nuovo PEI, ci sarà una riduzione delle ore e dei docenti di sostegno? Miceli: “Si, circa 5 mila insegnanti in meno all’anno” VIDEO ... Leggi su orizzontescuola (Di domenica 7 marzo 2021) "Non si tratta di un sospetto. La reazione illustrativa della legge di bilancio ha quantificato unadeididi 5unità inall'anno". Lo ha detto Walter, avvocato specializzato in diritto scolastico nel corso di un recente dibattito su Orizzonte Scuola TV dal titolo: "PEI, le novità: dalle ore diall’esonero per gli alunni con disabilità". L'articoloPEI, ciunaore e deidi: “Si,in...

Nuovo PEI, webinar di formazione per Dirigenti scolastici e Docenti Funzioni strumentali/Referenti inclusione. Nota Orizzonte Scuola

