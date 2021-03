Letti in più per i ricoveri Covid: scatta il trasloco di due reparti. Ecco quali sono (Di domenica 7 marzo 2021) SENIGALLIA - Partite ieri le grandi manovre per accorpare e trasferire i reparti di Gastroenterologia e Neurologia, così da fare spazio al secondo reparto Covid con i suoi 12 posti letto. E' questa la ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 7 marzo 2021) SENIGALLIA - Partite ieri le grandi manovre per accorpare e trasferire idi Gastroenterologia e Neurologia, così da fare spazio al secondo repartocon i suoi 12 posti letto. E' questa la ...

Advertising

SteGabri : @0_skywatcher @francescacheeks @Fedez Ma li hai letti i commenti o no? ?? Sono più quelli che dicono che il secondo… - bluettaeyes : Uff tutti i libri non letti, i cd non ascoltati, esperienze vissute tramite un telefono uff uff uff ho bisogno di u… - LaRonnie_ : Ma non mi aspettavo assolutamente questi premi, nono mica li ho letti più di mezz’ora fa grazie a RTL #Sanremo2021 - bloomihwng : però per come li ho letti spiegati per me avrebbe molto più senso si dom e ne inf piuttosto che l'opposto il che ci… - FabiolaAnnarita : Versi letti con troppa leggerezza e male . Lucio merita di più . #Sanrem2021 #Sanremo #Festival… -