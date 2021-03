Imminente perturbazione condizionerà l’avvio di settimana. Le zone coinvolte

Leggi su meteogiornale

(Di domenica 7 marzo 2021) Il weekend ha segnato una svolta, per effetto del passaggio di un veloce impulso frontale e di aria fredda al seguito dopo tanto tepore eccessivo. Le correnti fredde hanno coinvolto più direttamente il Nord ed i versanti adriatici, con temperature che sono scese sotto la media. Ora il tempo sta concedendo una piccolissima tregua che si traduce in condizioni di spiccata variabilità, ma incombe da vicino una nuova. I flussi settentrionali, che ancora interessano l’Italia, alimentano un’ansa depressionaria sul Mediterraneo Occidentale. Le piogge previste ad inizioprima al Centro e poi al Sud ItaliaCorrenti instabili si dirigono verso il nostro Paese, accompagnando l’arrivo dell’ammasso perturbato da ovest. Le prime piogge nelle prossime ore interesseranno la Sardegna, specie il nord dell’Isola, in movimento verso le regioni ...