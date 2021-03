F1, Piero Ferrari: “La Formula 1 deve tornare a offrire uno show che diverta gli appassionati” (Di domenica 7 marzo 2021) Una critica pesante, ma che vuole essere costruttiva. E’ un Piero Ferrari a tutto campo quello che al sito Motorsport.com ha rilasciato un’intervista nella quale ha espresso il suo parere sulla Formula 1 attuale. “Con gli effetti della pandemia non è possibile seguire la F1 se non attraverso la televisione – ha affermato Ferrari -, stiamo facendo correre le monoposto più veloci della storia, ma le immagini che ci arrivano dalla tv non riescono a dare quelle sensazioni che invece si vivono quando si è in circuito e il percepito è quello reale. Ciò che arriva alla gente, agli appassionati è qualcosa di diverso”. Poi ha proseguito: “Recentemente ne ho parlato con Bernie Ecclestone con il quale ogni tanto mi sento al telefono: la Formula 1 deve essere uno sport che ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) Una critica pesante, ma che vuole essere costruttiva. E’ una tutto campo quello che al sito Motorsport.com ha rilasciato un’intervista nella quale ha espresso il suo parere sulla1 attuale. “Con gli effetti della pandemia non è possibile seguire la F1 se non attraverso la televisione – ha affermato-, stiamo facendo correre le monoposto più veloci della storia, ma le immagini che ci arrivano dalla tv non riescono a dare quelle sensazioni che invece si vivono quando si è in circuito e il percepito è quello reale. Ciò che arriva alla gente, agliè qualcosa di diverso”. Poi ha proseguito: “Recentemente ne ho parlato con Bernie Ecclestone con il quale ogni tanto mi sento al telefono: laessere uno sport che ...

