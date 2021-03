Da Daimler in arrivo il bus per vaccinazioni ‘mobili’ (Di domenica 7 marzo 2021) Un concept elaborato sulla base di un Setra S 415 LE, in servizio già a fine mese: quattro cabine per la distribuzione dei vaccini, connettività e digitalizzazione per gestire appuntamenti, verifiche e richiami E’ una stazione mobile di vaccinazione anti-Covid quella predisposta da Daimler Buses che – con il contributo del Gruppo Huber a Mühlhausen – ha ‘riattrezzato’ un Setra S 415 LE secondo un concept che consentirebbe operazioni completamente digitalizzate. Il mezzo Setra MultiClass – si sottolinea da Stoccarda – può così offrire anche a chi non vive nei pressi di un centro di vaccinazione un accesso semplice alla campagna di immunizzazione contro il coronavirus, allentando la pressione sui centri di vaccinazione centralizzati. Il bus interurbano a ingresso ribassato sta completando i relativi lavori di trasformazione presso lo stabilimento di Neu-Ulm con ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 7 marzo 2021) Un concept elaborato sulla base di un Setra S 415 LE, in servizio già a fine mese: quattro cabine per la distribuzione dei vaccini, connettività e digitalizzazione per gestire appuntamenti, verifiche e richiami E’ una stazione mobile di vaccinazione anti-Covid quella predisposta daBuses che – con il contributo del Gruppo Huber a Mühlhausen – ha ‘riattrezzato’ un Setra S 415 LE secondo un concept che consentirebbe operazioni completamente digitalizzate. Il mezzo Setra MultiClass – si sottolinea da Stoccarda – può così offrire anche a chi non vive nei pressi di un centro di vaccinazione un accesso semplice alla campagna di immunizzazione contro il coronavirus, allentando la pressione sui centri di vaccinazione centralizzati. Il bus interurbano a ingresso ribassato sta completando i relativi lavori di trasformazione presso lo stabilimento di Neu-Ulm con ...

Advertising

SLN_Magazine : Da Daimler in arrivo il bus per vaccinazioni ‘mobili’ - FabioMarinosky : RT @Adnkronos: Da Daimler in arrivo il bus per vaccinazioni 'mobili - AnonimoAprutino : RT @Adnkronos: Da Daimler in arrivo il bus per vaccinazioni 'mobili - Adnkronos : Da Daimler in arrivo il bus per vaccinazioni 'mobili - StraNotizie : Da Daimler in arrivo il bus per vaccinazioni 'mobili -

Ultime Notizie dalla rete : Daimler arrivo Il concept del primo SUV Smart debutterà a settembre Si avvicina sempre più, infatti, l'arrivo di un SUV firmato dalla Casa tedesca che, volendo ... Tra i corridoi del Gruppo Daimler AG si discute sui dettagli e su quel che sarà il nuovo SUV Smart, da ...

Da Daimler in arrivo il bus per vaccinazioni 'mobili ... connettività e digitalizzazione per gestire appuntamenti, verifiche e richiami E' una stazione mobile di vaccinazione anti - Covid quella predisposta da Daimler Buses che - con il contributo del ...

Da Daimler in arrivo il bus per vaccinazioni 'mobili Adnkronos Il concept del primo SUV Smart debutterà a settembre Il concept del primo SUV Smart, sviluppato grazie alla joint venture Mercedes-Geely, potrebbe essere presentato all’IAA di Monaco a settembre.

Da Daimler in arrivo il bus per vaccinazioni 'mobili E' una stazione mobile di vaccinazione anti-Covid quella predisposta da Daimler Buses che - con il contributo del Gruppo Huber a Mühlhausen - ha 'riattrezzato' un Setra S 415 LE secondo un concept che ...

Si avvicina sempre più, infatti, l'di un SUV firmato dalla Casa tedesca che, volendo ... Tra i corridoi del GruppoAG si discute sui dettagli e su quel che sarà il nuovo SUV Smart, da ...... connettività e digitalizzazione per gestire appuntamenti, verifiche e richiami E' una stazione mobile di vaccinazione anti - Covid quella predisposta daBuses che - con il contributo del ...Il concept del primo SUV Smart, sviluppato grazie alla joint venture Mercedes-Geely, potrebbe essere presentato all’IAA di Monaco a settembre.E' una stazione mobile di vaccinazione anti-Covid quella predisposta da Daimler Buses che - con il contributo del Gruppo Huber a Mühlhausen - ha 'riattrezzato' un Setra S 415 LE secondo un concept che ...