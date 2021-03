Courtois non ci sta: “Mio lavoro sottovalutato. In Belgio non sono apprezzato come dovrei…” (Di domenica 7 marzo 2021) Ha qualcosa da ridire ai media del suo Paese. Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid, si è sfogato ai microfoni di HLN spiegando come non si senta apprezzato in Belgio e, anzi, di come in Spagna lo trattino molto meglio che nella sua Patria.Lo sfogo di Courtoiscaption id="attachment 1068187" align="alignnone" width="732" Courtois (getty images)/caption"Ho passato anni molto belli quando ero all'Atletico Madrid e sentivo che in Belgio avevano un bel pensiero nei miei confronti", ha spiegato Courtois. "Ero apprezzato ed elogiato da tutti. Ma quando sono andato al Real, qualcosa è cambiato. Ho la sensazione che tutto quello faccio sia dato per scontato e venga sottovalutato. La mia ... Leggi su itasportpress (Di domenica 7 marzo 2021) Ha qualcosa da ridire ai media del suo Paese. Thibaut, portiere del Real Madrid, si è sfogato ai microfoni di HLN spiegandonon si sentaine, anzi, diin Spagna lo trattino molto meglio che nella sua Patria.Lo sfogo dicaption id="attachment 1068187" align="alignnone" width="732"(getty images)/caption"Ho passato anni molto belli quando ero all'Atletico Madrid e sentivo che inavevano un bel pensiero nei miei confronti", ha spiegato. "Eroed elogiato da tutti. Ma quandoandato al Real, qualcosa è cambiato. Ho la sensazione che tutto quello faccio sia dato per scontato e venga. La mia ...

