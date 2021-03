Bologna, lutto al braccio e minuto di silenzio a Napoli per la morte di Pavinato (Di domenica 7 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il Bologna questa sera giocherà con il lutto al braccio per ricordare il capitano dello Scudetto 1964 Mirko Pavinato. A farlo sapere è stata la società rossoblú che ha annunciato che prima del fischio di inizio contro il Napoli le due squadre osserveranno anche un minuto di silenzio. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 7 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1– Ilquesta sera giocherà con ilalper ricordare il capitano dello Scudetto 1964 Mirko. A farlo sapere è stata la società rossoblú che ha annunciato che prima del fischio di inizio contro ille due squadre osserveranno anche undi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

