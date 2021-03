Bologna | addio a Pavinato | era il capitano dell' ultimo scudetto

(Di domenica 7 marzo 2021)- Lutto in casa. È scomparso questa mattina all'età di 86 anni Mirkovinto dai rossoblù nel lontano 1964 , che si è spento all'ospedale Sant'...

- Lutto in casa. È scomparso questa mattina all'età di 86 anni Mirko Pavinato , capitano dell'ultimo scudetto vinto dai rossoblù nel lontano 1964 , che si è spento all'ospedale Sant'Orsola dopo i problemi ...

È scomparso questa mattina all'età di 86 anni Mirko Pavinato, il Capitano del Bologna campione d'Italia nel 1964. Nato a Vicenza il 20 giugno 1934, cresciuto nel Lanerossi, fu portato in rossoblù da D ...Mirko Pavinato è morto oggi ad 86 anni. L'ex calciatore vicentino classe '34 fu il capitano del Bologna che vinse lo Scudetto nel 1964, ...