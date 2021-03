ATP 250 Santiago: Marco Cecchinato, Salvatore Caruso e Gianluca Mager al via in Cile (Di domenica 7 marzo 2021) Sorteggiato il tabellone del torneo ATP 250 di Santiago del Cile, alias Chile Open, che ha fatto più di una volta la spola tra la capitale Cilena e Vina del Mar, per 22 edizioni complessive, un successo italiano (Fabio Fognini nel 2014) e un ritorno arrivato proprio nel 2020. Ci sono tre italiani in gara. Marco Cecchinato comincia sfidando l’argentino Facundo Bagnis: 0-2 nei precedenti, ma l’ultimo risale al 2015. Per quel che riguarda invece Salvatore Caruso, scontro inedito con lo spagnolo Roberto Carballes Baena; Gianluca Mager deve invece fare i conti con l’argentino Federico Coria, fratello di quel Guillermo un tempo finalista Slam. Un precedente a Vicenza tra i due, vinto dall’italiano in tre set. Guida il seeding il ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) Sorteggiato il tabellone del torneo ATP 250 didel, alias Chile Open, che ha fatto più di una volta la spola tra la capitalena e Vina del Mar, per 22 edizioni complessive, un successo italiano (Fabio Fognini nel 2014) e un ritorno arrivato proprio nel 2020. Ci sono tre italiani in gara.comincia sfidando l’argentino Facundo Bagnis: 0-2 nei precedenti, ma l’ultimo risale al 2015. Per quel che riguarda invece, scontro inedito con lo spagnolo Roberto Carballes Baena;deve invece fare i conti con l’argentino Federico Coria, fratello di quel Guillermo un tempo finalista Slam. Un precedente a Vicenza tra i due, vinto dall’italiano in tre set. Guida il seeding il ...

Advertising

OA_Sport : ATP 250 Santiago: tabellone con tre presenze italiane, quelle di Cecchinato, Caruso e Mager - TennisWebMag : A Buenos Aires, nell'ATP 250, oggi finale tutta argentina per un titolo che manca da 13 stagioni ai giocatori di ca… - TennisWebMag : Nell'ATP 250 di Doha, che segnerà il ritorno in campo dopo 13 mesi di @rogerfederer (bye al 1° turno) c'è anche… - TennisWebMag : A Marsiglia (ATP 250) sono in tabellone per l'Italia @janniksin , che esordirà contro il francese Gregoire Barrere,… - TennisWebMag : Nell'ATP 250 di Santiago del Cile sono tre gli italiani in tabellone. @gianlucamager trova subito Federico Coria; M… -