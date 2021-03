Anche l’Italia dovrebbe avere un ministero della Solitudine (Di domenica 7 marzo 2021) Anche l’Italia dovrebbe avere un ministero che renda la Solitudine una funzione statale e preveda l’offerta di servizi pubblici ai reduci del distanziamento sociale. In alcuni paesi del mondo esiste il ministero della Solitudine. In Giappone, visto il significativo aumento di suicidi e tentativi di suicidio nell’ultimo anno in seguito alle restrizioni imposte per il Covid-19, è stato istituito un ministero (e un ministro) della Solitudine. Il Regno Unito ne ha uno già da qualche anno. Il ministro giapponese della Solitudine ha un obiettivo ambizioso: porre fine all’isolamento degli individui e proteggere i legami fra le persone. Noi potremmo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 marzo 2021)unche renda launa funzione statale e preveda l’offerta di servizi pubblici ai reduci del distanziamento sociale. In alcuni paesi del mondo esiste il. In Giappone, visto il significativo aumento di suicidi e tentativi di suicidio nell’ultimo anno in seguito alle restrizioni imposte per il Covid-19, è stato istituito un(e un ministro). Il Regno Unito ne ha uno già da qualche anno. Il ministro giapponeseha un obiettivo ambizioso: porre fine all’isolamento degli individui e proteggere i legami fra le persone. Noi potremmo ...

Advertising

silvia_sb_ : L’Italia è ultima in UE x occupazione femminile a tempo pieno, a parità di mansioni le donne son spesso pagate meno… - DantiNicola : Ecco il frutto di una rinnovata partnership????????. Ed è anche il primo grande risultato ottenuto grazie alla sconfitt… - WeCinema : Week end col cinema: Dalla @berlinale 'Per Lucio' di Pietro Marcello è un film che rende affettuosamente omaggio al… - gynlady : RT @doluccia16: Comunque la Boldrina è coerente almeno. Mentre l'Italia va a rotoli, lei si occupa di sostantivi maschili e femminili, ma a… - Alino9710318 : RT @maxdantoni: Come afferma anche l'European fiscal board nel suo ultimo rapporto, con i livelli di debito che stiamo raggiungendo, per mo… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche l’Italia Giorgia Meloni: «No a Draghi. Anche Salvini escludeva il sì, vedremo che farà...» Corriere della Sera