World Lab Technologies interessato all’acquisto del Milan | il comunicato

(Di sabato 6 marzo 2021) L’avvocato Felice Raimondo, attraverso il proprio sito ufficiale, ha rilasciato unin cui si parla della eventuale cessione delL’avvocato Felice Raimondo, attraverso il proprio sito ufficiale, ha rilasciato unin cui si parla della eventuale cessione del. Ecco il: «Gli studi legali gestiti dagli avvocati Felice Raimondo, Gianluca Frate ed il Dott. Mauro Gagliardi – titolare del Marriotts Legal Service – hanno ricevuto il mandato per gestire in Italia l’attività di consulenza e assistenza stragiudiziale in merito alla possibile acquisizione della società calcistica ACS.p.a. da parte del fondo di investimentoLabinc., facente capo al sig. Alexandr Jucov. WLT è un fondo con ...

La nota spedita dal fondo di investimento World Lab Technologies. Si riapre la questione societaria in casa Milan: il fondo World Lab ...L'avvocato Felice Raimondo, attraverso il proprio sito ufficiale, ha rilasciato un comunicato in cui si parla della eventuale cessione del Milan ...