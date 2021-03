Vaccino, Mattarella visita il centro “La Nuvola” dell'Eur (Di sabato 6 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato il nuovo centro vaccinale anti Covid allestito presso il centro Congressi “la Nuvola” dell'Eur, progettato da Massimiliano Fuksas.Il Capo dello Stato è stato accolto dal Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Mattarella si è complimentato per l'organizzazione e l'efficienza del centro.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il Presidentea Repubblica Sergiohato il nuovovaccinale anti Covid allestito presso ilCongressi “la'Eur, progettato da Massimiliano Fuksas.Il Capoo Stato è stato accolto dal Presidentea Regione Lazio, Nicola Zingaretti.si è complimentato per l'organizzazione e l'efficienza del.(ITALPRESS).

