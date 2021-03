Ufc, notte da campioni: tre cinture in gioco, tante storie dietro le star (Di sabato 6 marzo 2021) Ora che lo sport a porte chiuse sta diventando una triste consuetudine, abbiamo metabolizzato che si può fare la storia anche così. E mentre Dana White già sogna di riavere gente nelle arene (poche ... Leggi su gazzetta (Di sabato 6 marzo 2021) Ora che lo sport a porte chiuse sta diventando una triste consuetudine, abbiamo metabolizzato che si può fare la storia anche così. E mentre Dana White già sogna di riavere gente nelle arene (poche ...

Advertising

fight_shield : Tre titoli in palio nel card di #UFC259, che andrà in onda sabato notte - joelfranco : La notte sanguinosa di Justin Gaethje - fight_shield : Dana White ha premiato solo tre fighter dopo la #UFCFightNight della notte scorsa. - antopaleo : Notte raga #UFCDaznItaly ciao a tutti e @alexdandi telecronaca top come sempre! #Ufc #Dazn - alexdandi : Main event non spettacolare ma prestazione di grande spessore tecnico e intelligente di Gane. Prossima settimana no… -