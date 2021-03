Serie B | 27esima giornata | si parte con sette match alle 14

(Di sabato 6 marzo 2021) InB sicon ladi campionato, con ben 7 partite14 Si prospetta sicuramente unamolto interessante inB. Si partirà sabatoore 14, quando scenderanno in campo ben quattordici squadre, pergare. Tanti14 Tra queste, l’Entella, fanalino di coda, sfiderà l’Ascoli in una gara che sa di lotta salvezza: i padroni di casa non trovano la vittoria dal lontano 22 gennaio, quando superarono il Pisa per 2-1. Anche il Cosenza cerca punti importanti per uscire dalla zona retrocessione, ma davanti avrà il Frosinone di Nesta, il quale non ha sicuramente abbandonato le speranze di rientrare nella zona play-off, distante una ...

Advertising

MomentiCalcio : I nostri #pronostici per la 27esima giornata di #SerieB - filadelfo72 : Calendario Serie B 27esima giornata, da Cosenza-Frosinone a Chievo-Vicenza - AngoloNews2018 : Calendario Serie B 27esima giornata, da Cosenza-Frosinone a Chievo-Vicenza - filadelfo72 : Calendario Serie B 27esima giornata, da Cosenza-Frosinone a Chievo-Vicenza - AngoloNews2018 : Calendario Serie B 27esima giornata, da Cosenza-Frosinone a Chievo-Vicenza -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 27esima

Calcio News 24

... ha convocato 23 calciatori per il match con la Virtus Entella in programma Sabato 6 Marzo alle ore 14 al "Comunale" di Chiavari per lagiornata del campionato diB. Indisponibili ......sfida salvezza che vedrà i bianconeri di Andrea Sottil affrontare la Virtus Entella nel match in programma domani alle ore 14 al "Comunale" di Chiavari per lagiornata del campionato di...In Serie B si parte con la 27esima giornata di campionato, con ben 7 partite alle 14 Si prospetta sicuramente una 27esima giornata molto interessante in Serie B. Si partirà sabato alle ore 14, quando ...Monza e Pordenone si contendono i tre punti nel 27° turno di Serie B: tutto sulle formazioni e su come seguire la sfida in tv e streaming.