Sci alpino, Federica Brignone: “C’è modo di divertirsi anche nella seconda manche” (Di sabato 6 marzo 2021) La prima manche dello slalom speciale femminile della Coppa del Mondo di sci alpino disputata a Jasna, in Slovacchia, premia la padrona di casa Petra Vlhova, prima. Le tre azzurre in gara si qualificano tutte per la seconda manche, con Federica Brignone 15ma, Irene Curtoni 18ma e Martina Peterlini 22ma. Al termine della prima discesa Federica Brignone ha dichiarato al sito federale: “Sono abbastanza soddisfatta della mia prova, la pista è molto buona e sono riuscita a disputare una manche regolare. I distacchi non sono così ampi nella mia zona di classifica, c’è modo di divertirsi anche nella seconda ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021) La prima mdello slalom speciale femminile della Coppa del Mondo di scidisputata a Jasna, in Slovacchia, premia la padrona di casa Petra Vlhova, prima. Le tre azzurre in gara si qualificano tutte per la, con15ma, Irene Curtoni 18ma e Martina Peterlini 22ma. Al termine della prima discesaha dichiarato al sito federale: “Sono abbastanza soddisfatta della mia prova, la pista è molto buona e sono riuscita a disputare una mregolare. I distacchi non sono così ampimia zona di classifica, c’èdi...

