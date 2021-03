ROMA SOTTO LA NEVE | è accaduto persino a Marzo

(Di sabato 6 marzo 2021)è il primo mese di primavera. La statistica ci suggerisce che la, pur essendo un fenomeno notoriamente così raro, talvolta si è verificatain questo mese. Appena tre anni fa si era avuta una nevicata sulla Capitale proprio a ridosso dell’inizio di. Era la notte tra il 25 ed il 26 febbraio 2018, quando laammantò la Capitale, accumulando anche circa 10 centimetri in vari quartieri esulle aree verso il litorale, a seguito del massiccio afflusso di un blocco d’aria gelida dalla Russia. Resta un evento meteo assolutamente eccezionale.imbiancata dallaLaviene di per sé solo in occasione di ondate di gelo storico, la volta precedente a ...

Advertising

repubblica : Gli altarini per Priebke e i riti pagani nazisti nella sede di CasaPound: Omaggi anche a Himmler in una palazzina p… - EugenioCardi : RT @ultimenotizie: Ragazza di 22 anni stuprata questa mattina a Villa Gordiani (#Roma) mentre faceva jogging. La giovane è stata soccorsa d… - wesandkiedis : RT @ultimenotizie: Ragazza di 22 anni stuprata questa mattina a Villa Gordiani (#Roma) mentre faceva jogging. La giovane è stata soccorsa d… - maybeloco : RT @ultimenotizie: Ragazza di 22 anni stuprata questa mattina a Villa Gordiani (#Roma) mentre faceva jogging. La giovane è stata soccorsa d… - jaakeily : RT @ultimenotizie: Ragazza di 22 anni stuprata questa mattina a Villa Gordiani (#Roma) mentre faceva jogging. La giovane è stata soccorsa d… -

Ultime Notizie dalla rete : ROMA SOTTO

Lazio Il Lazio è rimasto in zona gialla, ma la Ciociaria èosservazione: zona arancione per la provincia di Frosinone. E cinque comuni in zona rossa in provincia di Frosinone,e Latina. ......coloro che sono stati in piazza a festeggiare due anni prima la nascita del cosiddetto " re di"... " tornando dalla festa un poco alterato dallo spirito di vino" , si recail palazzo del ...Marzo è il primo mese di primavera. La statistica ci suggerisce che la neve a Roma, pur essendo un fenomeno notoriamente così raro, talvolta si è verificata persino in questo mese. Appena tre anni fa ...Roma, 6 marzo 2021 - E' sempre più difficile orientarsi nella mappa a colori dell'Italia ai tempi del Coronavirus: alle ordinanze del ministro della Salute che assegnano le fasce di colore su base reg ...