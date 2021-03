Mattarella visita il centro vaccinale allestito nella Nuvola di Fuksas

(Di sabato 6 marzo 2021) Il presidente della Repubblica, Sergio, è andato questa mattina inalladi, nel quartiere Eur di Roma, diventato un. Ad accoglierlo il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, che lo ha accompagnato. Presenti anche l’architetto Massimilianoe sua moglie, co-progettista.hato la sala d’attesa, la sala del Triage, quella per la somministrazione dei vaccini, per l’attesa post-e, infine, lo spazio dedicato al rilascio del certificato. Presenti oltre a Zingaretti, ae alla moglie Doriana, anche l’ad di Eur Spa Antonio Rosati, ...

... Nicola Zingaretti - abbiamo accolto il presidentealla Nuvola di Fuksas che ospita uno dei più grandi centri per somministrare i vaccini anti Covid in Italia. Lo ringrazio per questo atto ...il centro vaccinale alla Nuvola di ...Questa mattina il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto visita al centro vaccinale La Nuvola di Roma, accompagnato dal Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, dall'assess ...Il presidente della Repubblica è stato accompagnato da Nicola Zingaretti, presenti anche l'architetto e la moglie ...