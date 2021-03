“Lui era in mutande… una visone traumatica…”: Tullio Solenghi e il primo incontro con Pippo Baudo (Di sabato 6 marzo 2021) Intervista al Corriere della Sera per Tullio Solenghi. Una intervista in cui ha raccontato ricordi legati alla propria carriera, a partire dagli esordi dividendo il palco con un comico da tempo prestato alla politica, Beppe Grillo. LEGGI ANCHE => Dimissioni Zingaretti, è terremoto nel PD: le Sardine occupano la sede e Grillo si “candida” come loro segretario “Decisi di tentare la strada del cabaret e a quel tempo la mecca di questo genere era Milano, dove venni scritturato in un locale che si chiamava “Il refettorio” e dove si esibiva anche Beppe… abbiamo la stessa età. Io aprivo il primo tempo, lui arrivava nel secondo, ci siamo conosciuti così. Ma tutti e due eravamo sconosciuti e in sala il pubblico era scarso”. Poi arrivò Pippo Baudo che – da magnifico talent scout – diede loro ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 6 marzo 2021) Intervista al Corriere della Sera per. Una intervista in cui ha raccontato ricordi legati alla propria carriera, a partire dagli esordi dividendo il palco con un comico da tempo prestato alla politica, Beppe Grillo. LEGGI ANCHE => Dimissioni Zingaretti, è terremoto nel PD: le Sardine occupano la sede e Grillo si “candida” come loro segretario “Decisi di tentare la strada del cabaret e a quel tempo la mecca di questo genere era Milano, dove venni scritturato in un locale che si chiamava “Il refettorio” e dove si esibiva anche Beppe… abbiamo la stessa età. Io aprivo iltempo, lui arrivava nel secondo, ci siamo conosciuti così. Ma tutti e due eravamo sconosciuti e in sala il pubblico era scarso”. Poi arrivòche – da magnifico talent scout – diede loro ...

