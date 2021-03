LIVE Sci alpino, Slalom Jasna in DIRETTA: comanda Rast, tra poco le prime della classifica (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.38 La canadese Erin Mielzynski si conferma in avvio, quindi lascia quasi un secondo nel tratto centrale. Non recupera più e chiude quarta a 1.03. 12.36 La norvegese Charlie Guest dopo un avvio interessante, cede oltre mezzo secondo nel tratto medio, quindi arriva al traguardo al terzo posto a 77 centesimi. 12.35 La svedese Charlotta Saefvenberg dopo una buona partenza sbaglia ed esce di scena dopo il primo intermedio. 12.33 La canadese Ali Nullmeyer conferma il suo vantaggio nella parte alta, quindi cede quattro decimi nel primo muro. Conclude seconda a 71 centesimi, recuperando qualcosa nel finale. Rast non ha chiuso alla grande. 12.32 La norvegese Thea Louise Stjernesund perde tutto il suo vantaggio sin dall’avvio e continua a crollare. Finisce alle spalle di Rast a ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.38 La canadese Erin Mielzynski si conferma in avvio, quindi lascia quasi un secondo nel tratto centrale. Non recupera più e chiude quarta a 1.03. 12.36 La norvegese Charlie Guest dopo un avvio interessante, cede oltre mezzo secondo nel tratto medio, quindi arriva al traguardo al terzo posto a 77 centesimi. 12.35 La svedese Charlotta Saefvenberg dopo una buona partenza sbaglia ed esce di scena dopo il primo intermedio. 12.33 La canadese Ali Nullmeyer conferma il suo vantaggio nella parte alta, quindi cede quattro decimi nel primo muro. Conclude seconda a 71 centesimi, recuperando qualcosa nel finale.non ha chiuso alla grande. 12.32 La norvegese Thea Louise Stjernesund perde tutto il suo vantaggio sin dall’avvio e continua a crollare. Finisce alle spalle dia ...

