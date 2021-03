L’Estate potrebbe essere infuocata | peggio che mai | i motivi

Leggi su meteogiornale

(Di sabato 6 marzo 2021) Estate 2021, come sarà? Nonostante la Primavera sia appena iniziata, molti si stanno già domandando se sarà un’Estate rovente o magari un’Estate all’insegna della normalità (sulla falsa riga del 2020). Chiaro che stiamo parlando di condizioni meteo climatiche, non di altri aspetti della nostra vita. La speranza è che l’emergenza sanitaria possa rallentare e perché no, magari terminare, così da lasciarci vivere un’Estate all’insegna della normalità a prescindere dal caldo, dai temporali, dal fresco e quant’altro. Tornando all’evoluzione stagionale, il nostro timore – peraltro già espresso in diverse occasioni – è che possa trattarsi di un’Estate estrema. Estrema per il caldo, soprattutto per le alte temperature chero realizzarsi in varie occasioni. Clima infuocato, ovviamente africano, ma a differenza di quanto accaduto in passato...