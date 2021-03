Incidente a Scampia | moto contro auto | morti due giovani

Advertising

NapoliToday : #Cronaca #Incidentistradali Incidente stradale, scontro tra auto e scooter: quattro feriti - InterNapoli : Grave incidente a #Scampia, schianto terribile tra uno scooter e una vettura #Napoli su -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente Scampia

NapoliToday

... in via Gramsci, nel quartiere di. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'anziano, ... Le ferite, peraltro lievi, riscontrate sul volto avevano fatto supporre a undomestico. Poi, ...Gravestasera a, schianto tra due auto in via Fratelli Cervi. A scontrarsi una Smart four four e una Fiat Panda. Sei in totale le persone ferite di cui due gravi. Sul posto la polizia e l'...Gravissimo incidente stradale con purtroppo due vittime si è notificato nel territorio di Scampia. Si tratta di due giovani ...NAPOLI – Gravissimo incidente stradale ieri sera a Scampia, nell’area nord di Napoli. A scontrarsi, per cause ancora da accertar,e una Fiat Panda ed uno scooter. Lo schianto, avvenuto in via Ghisleri ...