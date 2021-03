Il Papa in Iraq: 'Libertà religiosa è diritto intoccabile'. A Najaf storico incontro con l'ayatollah al - Sistani (Di sabato 6 marzo 2021) Il Pontefice a colloquio con la massima autorità sciita del Paese. Poi a Nassiriya sulle orme di Abramo per visitare Ur dei Caldei, Nel pomeriggio il ritorno a Baghdad per la messa di rito caldeo Leggi su tg.la7 (Di sabato 6 marzo 2021) Il Pontefice a colloquio con la massima autorità sciita del Paese. Poi a Nassiriya sulle orme di Abramo per visitare Ur dei Caldei, Nel pomeriggio il ritorno a Baghdad per la messa di rito caldeo

Agenzia_Ansa : Il Papa è arrivato a Baghdad. E' il primo Pontefice nella storia a visitare l'Iraq.'Questo è un viaggio emblematico… - espressonline : La nostra @mannocchia è a Qaraqosh, in #Iraq . Qui domenica papa Francesco arriverà per una visita storica in una c… - marcodimaio : Papa Francesco è in volo verso l'Iraq per un viaggio storico e fondamentale. Il mondo ha bisogno di dialogo e frate… - fashionart19 : RT @DanielaColi2: La Francia e la Germania si opposero alla guerra in Iraq, Berlusconi invece seguì Bush jr per ingraziarsi gli americani d… - Ultron65 : RT @insideoverita: #Iraq , 13 razzi contro la base americana. Un aereo e blindati per l'arrivo del Papa: -