I Ferragnez, Leo vede Fedez in tv: la reazione commuove Instagram – VIDEO (Di sabato 6 marzo 2021) Un bellissimo post, condiviso da Fedez, in cui Leo riconosce il padre in tv. Il VIDEO dei Ferragnez fa intenerire i fan E’ rimasto sbigottito il piccolo Leo, come solo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 6 marzo 2021) Un bellissimo post, condiviso da, in cui Leo riconosce il padre in tv. Ildeifa intenerire i fan E’ rimasto sbigottito il piccolo Leo, come solo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Advertising

ssnowdaisy : Chiara Ferragni posta una storia con i pantaloni bagnati e IO CREDEVO LE SI FOSSERO ROTTE LE ACQUE E INVECE LEO LE… - jaymistatoos : Su Rai 1 hanno appena fatto vedere un video di Leo Ferragnez (censurato ovviamente) mentre dicevano che aveva un co… - AdriJuve64 : Leo uno di noi??????????Dai un'occhiata al video di THE FERRAGNEZ ??! #TikTok - Volevodirti_28 : @naiemzzu Ma è ufficiale? Leo e Versace Ferragnez ?? - KiwiMaturo : Life goals: guardare la Tv sul divano in custom Made Versace come Leo #ferragnez #sanremo2021 -