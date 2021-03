Francesca Verdini | fisico pazzesco | quella posa che non ti aspetti – FOTO

Leggi su yeslife

(Di sabato 6 marzo 2021)si mostra snodata come non mai su Instagram. Lo scatto la ritrae a testa in giù intenta ad allenarsi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da? (@fra) A testa in giù, snodata come non mai. E’ apparsa cosìnel suo ultimo post pubblicato su L'articolo proviene da YesLife.it.