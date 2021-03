Dopo il Gf Vip pronto per un altro reality: fan impazziti (Di sabato 6 marzo 2021) Un protagonista del GF Vip rilancia: vuole essere protagonista in un altro reality show. Già esposta la preferenza, i fan non vedono l’ora Il GF Vip ha chiuso i battenti… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 6 marzo 2021) Un protagonista del GF Vip rilancia: vuole essere protagonista in unshow. Già esposta la preferenza, i fan non vedono l’ora Il GF Vip ha chiuso i battenti… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

Advertising

infoitcultura : GF Vip: la sorpresa di Giulia Salemi a Pretelli dopo la finale - infoitcultura : Tommaso Zorzi dopo il Gf Vip, presunte frecciatine all’ex Iconize: “Una figura di me**a” - infoitcultura : Alfonso Signorini dopo il GF Vip: “Chi avrei voluto che vincesse?”, la rivelazione a sorpresa - vip_erella : @aleessssssss Non usiamo ora gli # o dopo non andranno in tendenza - zazoomblog : Rosalinda il gelo con la Mello dopo il GF Vip: Mi ha ferito molto - #Rosalinda #Mello #ferito #molto -